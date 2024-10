Lula sanciona lei com metas para tornar gasolina e diesel mais sustentáveis no Brasil

O presidente Lula sancionou nesta terça-feira (8) a "Lei do Combustível do Futuro", com o intuito de tornar a gasolina e o diesel usados no Brasil mais sustentáveis. A nova lei aumenta o volume de biodiesel adicionado ao óleo diesel de 14% para 15%, atingindo 20% em 2030. A mistura do etanol na gasolina também sofrerá aumento, porém, de 18% para 22%, no mínimo.

VEJA MAIS

Até o momento, a mistura pode chegar a 27,5%, sendo, no mínimo, 18% de etanol. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou os investimentos que serão feitos na produção de etanol a partir da nova lei sancionada neste dia 8. Segundo o ministro, a Lei Combustível do Futuro resultará na geração de mais de R$ 260 bilhões de investimentos no agro e na cadeia dos biocombustíveis.

“Vamos aumentar a mistura do etanol na gasolina. Estamos fortalecendo a cadeia do etanol criada há 40 anos, impulsionada nos anos 2000 com os veículos flex. Poderemos saltar do E27 até 35% de etanol na mistura. Isso vai expandir a produção nacional, que hoje é de 35 bilhões de litros, para 50 bilhões de litros por ano. São mais de R$ 40 bilhões em novos investimentos e R$ 25 bilhões para formação de canaviais, de mais milharais e transportes. É a segunda geração do etanol”, afirmou.