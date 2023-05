Lula comenta anúncio da OMS sobre covid: 'pandemia não acabou. Tomem as doses de reforço'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou sobre o anúncio do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que declarou o fim do estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (Espii) da covid-19, nesta sexta-feira (5). Em suas redes sociais, Lula comemorou a mudança, mas também alertou para a necessidade de manter os cuidados contra a doença e ainda fez críticas à gestão passada, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Depois de 3 anos, hoje finalmente podemos dizer que saímos da emergência sanitária pela Covid-19. Infelizmente, o Brasil passou da marca de 700 mil mortos pelo vírus. E acredito que ao menos metade das vidas poderiam ter sido salvas se não tivéssemos um governo negacionista", diz Lula, em suas redes sociais. "Vidas perdidas pela negação da ciência. Por um governo que não comprou vacinas logo quando foram ofertadas ao país e incentivou o uso de remédios sem comprovação científica", continuou.

Em seguida, ele observou que apesar do fim do estado de emergência, a pandemia ainda não acabou. "Tomem as doses de reforço e não deixem de ter o esquema vacinal sempre completo. E o governo federal irá incentivar a saúde, ciência e pesquisa no nosso país. Irá atuar para preservar vidas", concluiu o presidente.