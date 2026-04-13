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Brasil

Litoral do Paraná registra tremor de terra de 2,4 graus

Apesar do susto, terremotos dessa magnitude não costumam ser muito destrutivos

Estadão Conteúdo
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A medição utilizou a Escala Richter e foi de 2,4 graus (Foto: Denis Ferreira Netto/SEDEST-PR)

Um tremor de terra de magnitude 2,4 graus na escala Richter foi sentido no litoral do Paraná neste domingo, 12. O terremoto foi registrado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), às 0h28, próximo à cidade de Paranaguá.

Nas redes sociais, moradores relataram susto com o tremor de terra, principalmente os que vivem no Pontal do Paraná e na Ilha do Mel. Segundo o mapa do Centro de sismologia, o sismo ocorreu no oceano, a cerca de 13 quilômetros da costa, próximo do leito marinho.

Não há registro de que estruturas tenham sido comprometidas pelo terremoto.

Há riscos de impactos?

Apesar do susto, terremotos dessa magnitude não costumam ser muito destrutivos, mesmo que ocorram perto da superfície (nesse caso, do fundo do mar).

"Tremores como este acontecem quase todas as semanas em alguma parte do Brasil e têm pouca chance de causar algum dano mais sério", afirmou o professor Marcelo Belentani de Bianchi, da USP, em ocasião anterior para um terremoto de magnitude parecida (2,5 graus na escala Richter) em Contagem-MG.

A maioria dos tremores tem causas naturais e está associada às grandes pressões geológicas das placas tectônicas que ficam sob a crosta terrestre.

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