Miss é presa em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro
Sara Monteiro é investigada por participação em esquema interestadual com movimentação milionária
Uma mulher que ostentava o título de miss foi presa pela Polícia Federal nesta quarta-feira (15), durante uma operação que investiga um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro com atuação em diferentes estados do país.
A suspeita é Sara Monteiro, de 36 anos, eleita Miss Uberlândia 2025. Ela foi detida na capital paulista durante a Operação Luxury, que ocorre em Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul e já resultou na prisão de 24 pessoas.
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De acordo com as investigações, Sara Monteiro atuava no núcleo financeiro da organização criminosa e seria beneficiária direta dos recursos obtidos com o tráfico de drogas. A Polícia Federal aponta que ela participava da ocultação da origem do dinheiro, com movimentações consideradas incompatíveis com rendimentos declarados.
Apesar de não exercer papel de liderança, a miss teria participação na lavagem de dinheiro, com gastos elevados, como viagens frequentes. Durante o cumprimento do mandado de prisão, celulares e um notebook foram apreendidos.
Esquema interestadual e investigação
As apurações indicam que o grupo atuava de forma estruturada, utilizando empresas de fachada e terceiros para movimentar valores ilícitos. A organização tinha atuação em cidades de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul.
A investigação começou após a apreensão de cerca de 1,1 tonelada de maconha, em abril de 2025. Desde então, já foram identificadas aproximadamente 5,9 toneladas de drogas relacionadas ao esquema.
Segundo a Polícia Federal, Sara Monteiro é esposa de um dos principais investigados, apontado como líder da organização criminosa e que segue foragido. Ele seria responsável por negociar com fornecedores, coordenar a logística do tráfico e controlar os recursos financeiros do grupo.
Ao todo, a operação cumpriu dezenas de mandados judiciais, incluindo prisões e buscas, além do bloqueio de cerca de R$ 61 milhões em bens.
Histórico e visibilidade pública
Antes da prisão, Sara Monteiro mantinha atuação em concursos de beleza e chegou a receber o título de cidadã honorária de Uberlândia em 2025. Formada em Administração, ela também era vista como representante do município em eventos e competições.
A suspeita foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo e deve responder por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O caso segue sob investigação.
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