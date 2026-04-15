Miss é presa em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro

Uma mulher que ostentava o título de miss foi presa pela Polícia Federal nesta quarta-feira (15), durante uma operação que investiga um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro com atuação em diferentes estados do país.

A suspeita é Sara Monteiro, de 36 anos, eleita Miss Uberlândia 2025. Ela foi detida na capital paulista durante a Operação Luxury, que ocorre em Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul e já resultou na prisão de 24 pessoas.

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De acordo com as investigações, Sara Monteiro atuava no núcleo financeiro da organização criminosa e seria beneficiária direta dos recursos obtidos com o tráfico de drogas. A Polícia Federal aponta que ela participava da ocultação da origem do dinheiro, com movimentações consideradas incompatíveis com rendimentos declarados.

Apesar de não exercer papel de liderança, a miss teria participação na lavagem de dinheiro, com gastos elevados, como viagens frequentes. Durante o cumprimento do mandado de prisão, celulares e um notebook foram apreendidos.

Miss Uberlândia 2025, Sara Monteiro, presa pela Polícia Federal em uma operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. (Reprodução/Instagram)

Esquema interestadual e investigação

As apurações indicam que o grupo atuava de forma estruturada, utilizando empresas de fachada e terceiros para movimentar valores ilícitos. A organização tinha atuação em cidades de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

A investigação começou após a apreensão de cerca de 1,1 tonelada de maconha, em abril de 2025. Desde então, já foram identificadas aproximadamente 5,9 toneladas de drogas relacionadas ao esquema.

Sara durante investigações da Operação Luxury em ponto de apoio de drogas em Uberlândia. (PF/Reprodução)

Segundo a Polícia Federal, Sara Monteiro é esposa de um dos principais investigados, apontado como líder da organização criminosa e que segue foragido. Ele seria responsável por negociar com fornecedores, coordenar a logística do tráfico e controlar os recursos financeiros do grupo.

Ao todo, a operação cumpriu dezenas de mandados judiciais, incluindo prisões e buscas, além do bloqueio de cerca de R$ 61 milhões em bens.

Histórico e visibilidade pública

Antes da prisão, Sara Monteiro mantinha atuação em concursos de beleza e chegou a receber o título de cidadã honorária de Uberlândia em 2025. Formada em Administração, ela também era vista como representante do município em eventos e competições.

A suspeita foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo e deve responder por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O caso segue sob investigação.