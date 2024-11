Líderes do G20 ganham garrafa 'tropical' em kit assinado por marca carioca; veja o valor

Durante a Cúpula do G20, os chefes de Estado e as primeiras-damas foram presenteados com o kit “do Brasil para o mundo”, assinado por uma marca carioca. A FARM Rio recebeu o convite para representar o país como Marca Nacional e entregou aos participantes garrafas, leques, chinelos, pochetes, bolsas de tecido e cangas. O modelo da garrafa presente no kit está disponível à venda no site.

A empresa, no perfil do Instagram, considerou o convite como uma “honra” e disse que o kit “reúne uma seleção de produtos originais FARM Rio que valorizam a identidade cultural do país e o nosso compromisso com a sustentabilidade”. Na postagem, a marca também destacou o apoio à Cúpula de Líderes, ao Cria G20 e ao Festival da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza.

A garrafa está disponível em duas capacidades: dois litros e 500 mililitros. O item custa R$ 198 e R$ 149, respectivamente.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)