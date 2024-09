Independência do Brasil: relembre o 'Grito do Ipiranga' e o movimento 'Diretas, Já!'

O Grito do Ipiranga, que proclamou a independência do Brasil em 7 de Setembro de 1822, e o movimento Diretas Já, que lutou pela redemocratização do país na década de 1980, durante a ditadura militar, embora separados por mais de 150 anos, ambos compartilham uma luta em comum: a liberdade do país e o "poder de escolha".

O ato - que estabeleceu a independência do Brasil em relação à coroa portuguesa - ocorreu no momento em que o país buscava afirmar sua soberania como nação. Por outro lado, o movimento Diretas Já surgiu durante a ditadura militar, quando o Brasil lutava para se livrar do regime autoritário e restabelecer eleições diretas para a presidência.

Apesar de separados por exatos 162 anos, os eventos foram marcados por forte mobilização popular. No Grito do Ipiranga, diversos setores da sociedade brasileira apoiaram a proclamação de Dom Pedro I, vendo nela uma oportunidade de avanço. Já o movimento Diretas Já, reuniu milhões de pessoas em comícios em todo o país, demonstrando o anseio da população por eleições diretas e pela redemocratização do país.

De acordo com o historiador paraense Michel Pinho, a relação entre os contextos históricos do Grito do Ipiranga, em 1822, e do movimento Diretas Já, na década de 1980, remete à luta pela liberdade: seja pela ruptura com o colonialismo ou pela redemocratização do país. Contudo, ele alerta que ambas não tiveram 100% de êxito, já que até hoje existem resquícios coloniais e ditatoriais em nossa cultura.

“O grito da Independência, no sentido da separação do Brasil em relação a Portugal, ou fazendo referência ao quadro de Pedro Américo do final do século XIX, marca uma ruptura, em especial, com a ordem colonial e dominadora dos portugueses. De forma alegórica, podemos identificar o movimento das Diretas Já também como um movimento de quebra, um grito pela liberdade em relação à ditadura militar. No entanto, precisamos alertar que os dois processos, Independência e Diretas Já, não romperam completamente com o passado colonial ou ditatorial que deixam seus rastros até os nossos dias”, disse o historiador.

O Grito do Ipiranga, embora tenha proclamado a independência formal do Brasil em relação a Portugal, não resultou imediatamente em mudanças significativas para grande parte da população, que continuou excluída dos direitos básicos de cidadania. A escravidão, por exemplo, só seria abolida em 1888.

O movimento Diretas Já, que reuniu milhões de pessoas em manifestações por todo o país, exigindo eleições diretas para presidente e o fim da ditadura militar, foi fundamental para a redemocratização do Brasil.

O Grito do Ipiranga e o movimento Diretas Já se tornaram símbolos poderosos na memória coletiva brasileira, inspirando gerações a lutar por um país mais justo e democrático. Embora nem sempre tenham alcançado seus objetivos imediatos, esses eventos representam marcos na construção da nação brasileira.

*Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com