Brasil

Brasil

Lei institui Dia do Casamento Monogâmico Cristão no calendário municipal

A nova data comemorativa, que será celebrada anualmente em 18 de maio, foi aprovada pela Câmara Municipal

Hannah Franco
fonte

Nova lei institui 18 de maio como Dia Municipal da Fidelidade Conjugal em Belo Horizonte

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), sancionou uma lei que institui o Dia Municipal da Fidelidade Conjugal e do Casamento Monogâmico Cristão, celebrado no dia 18 de maio. O texto foi publicado no Diário Oficial do Município na última sexta-feira (24/10) e passa a integrar oficialmente o calendário de datas comemorativas da capital mineira, previsto na Lei 11.397/22.

O projeto de lei, aprovado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, é de autoria do vereador Neném da Farmácia (Mobiliza), que se declara cristão, casado e pai de três filhos. Em sua justificativa, o parlamentar destacou que a nova data visa destacar "a importância de valores fundamentais que sustentam muitas famílias".

"A fidelidade conjugal e o casamento monogâmico são pilares que, para grande parte da população, representam o alicerce de uma convivência saudável, estruturada e duradoura no contexto familiar", diz a justificativa da proposição.

"Esta data busca, principalmente, promover a reflexão sobre o papel essencial da união estável entre um homem e uma mulher, destacando os benefícios sociais dessa forma de relacionamento para a comunidade todo", afirmou Neném da Farmácia. A lei gerou críticas e dividiu opiniões.

Até o momento, a Prefeitura de Belo Horizonte não comentou se haverá ajustes ou posicionamento oficial sobre as críticas recebidas.

.
