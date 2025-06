Dia do Orgulho Autista: Câmara dos deputados aprova data

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 26, o projeto de lei que cria o Dia do Orgulho Autista, data que deve ser comemorada em 18 de junho. A proposta foi feita pelo senador Romário (Podemos-RJ).

O parlamentar e ex-jogador de futebol afirma que é "pertinente, a exemplo de outras deficiências, ter um dia para celebrarmos e apresentarmos a história sobre o autismo no Brasil, suas lutas e conquistas, no sentido de conscientizarmos a população".

De acordo com o político, a instauração da data demonstra "não apenas mobilização da comunidade em torno do tema, mas providencias relacionadas à conscientização e ações que perduram por semanas ou meses".

A Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu, em 2007, 2 de abril como Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O senador, no entanto, propõe uma nova data com a intenção de criar "algo que marque a nossa nacionalidade, o autista brasileiro".

"É muito importante que nós possamos ter um dia em que podemos elevar a conscientização sobre as pessoas que tem transtorno do espectro autista, para que nós possamos, inclusive, sensibilizar a sociedade, mas possamos também consolidar políticas públicas", afirmou a deputada federal Erika Kokay (PT-DF) em audiência que debateu o projeto.

Para que entre em vigor, o texto ainda precisa ser aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara e retornar para o Senado Federal.