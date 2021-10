Latam suspende transporte de pets por 30 dias após segunda morte de cachorro em um mês

A companhia Latam Airlines Brasil suspendeu por 30 dias o serviço de transporte de pets em suas aeronaves. A medida veio após um novo incidente, em menos de um mês, envolvendo a morte de um animal. Desta vez a vítima foi um cão da raça American Bully, embarcado na última quinta-feira (14) em Guarulhos (SP) com destino a Aracaju (SE). As informações são do portal Diário do Nordeste.

O caso foi divulgado nas redes sociais pela nutricionista Giulia Conte. Ela relatou que o cão Weiser, pertencente ao irmão dela, foi entregue já morto. Segundo a jovem, a viagem estava marcada para as 12h30, mas o cachorro precisou ser entregue à companhia na caixa de transporte já às 8 horas.

O irmão de Giulia chegou a comprar a passagem para ir com Weiser na cabine, como já havoa feito no trecho de ida. Mas, somente no embarque da volta a família descobriu que ele precisaria ser despachado, o que só aconteceu dias depois. "Meu irmão teve que voltar para trabalhar, e o Weiser ficou. Ele tentou argumentar com a Latam, já que ele veio numa condição e na hora de voltar tudo mudou completamente. Se ele tivesse que vir nessa condição, meu irmão jamais permitiria", explicou a nutricionista.

"Hoje [quinta-feira] é aniversário do meu irmão, e o Weiser chegou lá morto por causa dessa companhia", contou Giulia. Em nota, a Latam externou sua consternação com o fato e disse estar à disposição dos tutores, mas argumentou que o cão teria roído a caixa de transporte em que estava e se asfixiou. "O Kennel [caixa] estava em concordância com o processo de transporte de animais e de grande porte da Latam", declarou a empresa, que disse estar fazendo uma análise profunda de todos os procedimentos deste tipo de transporte.

Este é o segundo caso de morte de pet envolvendo a Latam em um mês. No último dia 14 de setembro, um filhote da raça Golden Retriever morreu após viajar de São Paulo para o Rio de Janeiro. O filhote foi entregue à tutora quase morto, e não resistiu. Ela acusou a empresa de maus-tratos.

De acordo com a empresa, a medida só vale para o mercado brasileiro. O cliente que já adquiriu o serviço poderá seguir com o transporte de forma regular, postergar sem custo ou optar pelo reembolso