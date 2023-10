Justiça dá 48 horas para pai acusado de estuprar o filho, repassar a guarda do menor a outra pessoa

A Justiça do Ceará, deu 48 horas para o pai, acusado de estuprar o próprio filho de 6 anos, indicar outra pessoa para ficar com a guarda da criança. A medida foi determinada pela 12ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), nesta quarta-feira (18). Na decisão, a magistrada ainda ressalta que essa terceira pessoa deve permanecer com o menino até o julgamento da atual ação penal referente a denúncia de estupro.

"Diante todo o exposto, é notório que o caso em apreciação exige que medidas sejam tomadas para atender os interesses e a proteção da criança, bem como, para evitar o conflito de decisões no âmbito cível e criminal", disse a magistrada nos autos.

Também nesta quarta-feira (18), o Ministério Público do Ceará (MPCE) reforçou sua posição ao solicitar busca e apreensão do menino de seis anos, cujo pai, um coronel aposentado da Polícia Militar do Ceará (PMCE), enfrenta acusações de estupro contra o próprio filho no sistema judicial cearense.

A juíza ainda ressalta que a guarda da mãe está suspensa na 3ª Vara de Família. Anteriormente, a mãe indicou a avó materna para ficar com a criança.

A mãe da criança suspeita que a concessão da guarda ao pai ocorreu devido à sua influência no Judiciário, uma vez que possui parentes que são magistrados. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) anunciou que a Corregedoria Nacional de Justiça abriu um pedido de providências "para apurar suspeita de irregularidade" no processo de guarda. Essas informações foram divulgadas pelo portal Diário do Nordeste.

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) também informou que há um procedimento de apuração em andamento relacionado ao caso. No entanto, até às 9h30, a Corregedoria-Geral da Justiça do Ceará ainda não havia sido oficialmente notificado sobre o procedimento do CNJ.