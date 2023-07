Pai de psicóloga é preso por estuprar paciente adolescente da filha

O pai de uma psicóloga foi preso na última quinta-feira (20) por suspeita de estuprar uma menina de 14 anos que fazia tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) com a profissional, em Anápolis, capital de Goiânia.

Em depoimento, a mãe da adolescente, que realizou a denúncia, contou que os abusos contra a menina ocorreram duas vezes, em abril e maio deste ano. A jovem iniciou um tratamento de TDAH, mas as sessões foram interrompidas pois a psicóloga e a adolescente desenvolveram uma relação de amizade.

Os abusos

Segundo a mãe da vítima, no último contato com o criminoso, a menina foi até a casa da psicóloga ajudar nos cuidados de uma bebê de um ano, filha da profissional, após pedido da mesma. Situação essa que ocorria com frequência e a mãe permitia por confiar na amizade das duas.

A psicóloga, então, levou o bebê e a adolescente até a casa do suspeito, pois ela precisaria resolver algo fora da casa. Nessa ocasião, o abuso ocorreu na frente da bebê, que estava sentada e chorando.

Após o início das investigações, outras duas vítimas prestaram queixa à delegacia onde, segundo a polícia, os crimes ocorreram do mesmo modo.

Suposto suborno por parte da psicóloga

Ainda em conversa com as autoridades, a mãe da jovem relatou que ela e a filha procuraram a psicóloga para relatar o caso. A profissional, então, pediu para que o caso não fosse denunciado pois isso “acabaria com a sua carreira”, chegando a oferecer dinheiro à vítima.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)