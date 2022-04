Júri absolve filho de Flordelis pela morte do pastor Anderson, mas condena por outro crime; veja

O Tribunal do Júri de Niterói, no Rio de Janeiro, absolveu Carlos Ubiraci Francisco da Silva, filho afetivo de Flordelis, pela morte do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-deputada federal, que foi assassinado a tiros no dia 16 de junho de 2019. Porém, Carlos Ubiraci, que respondia por homicídio triplamente qualificado, foi condenado por associação criminosa. A pena é de dois anos, dois meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto. As informações são do G1 Rio de Janeiro.

Outros três réus, Adriano dos Santos Rodrigues (filho biológico de Flordelis), Marcos Siqueira Costa (ex-policial militar) e Andrea Santos Maia (mulher de Marcos Siqueira) foram condenados por uso de documento falso duas vezes – uma carta forjada com o objetivo de inocentar Flordelis - e por associação criminosa armada.

Carlos Ubiraci foi absolvido pela morte do pastor Anderson do Carmo (Foto: reprodução / TV Globo / Via G1 Rio de Janeiro) foipela(Foto: reprodução / TV Globo / Via G1 Rio de Janeiro)

As investigações apontaram que Marcos teria auxiliado a esposa na mensagem falsa em que Lucas teria revelado que Mizael, outro filho adotivo de Flordelis, teria oferecido a ele um emprego e um carro em troca de um “susto” em Anderson do Carmo.

Veja as penas impostas

Adriano dos Santos Rodrigues: quatro anos, seis meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto;

quatro anos, seis meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto; Andrea Santos Maia: quatro anos, três meses e dez dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto;

quatro anos, três meses e dez dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto; Carlos Ubiraci Francisco da Silva: dois anos, dois meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto;

dois anos, dois meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto; Marcos Siqueira Costa: cinco anos e 20 dias de reclusão em regime inicialmente fechado.

O julgamento durou 21 horas. Assistente de acusação e advogado de defesa da família de Anderson, Ângelo Máximo informou que vai recorrer da sentença para reverter a absolvição de Carlos.

Outras condenações

O Tribunal do Júri de Niterói havia condenado, em novembro do ano passado, Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis, a 33 anos 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente fechado. Ele seria o autor dos tiros que mataram Anderson e respondia por homicídio triplamente qualificado consumado, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada.

Também já houve a condenação de Lucas Cezar dos Santos de Souza, filho adotivo de Flordelis, por homicídio triplamente qualificado. Ele teria adquirido a arma usada no crime. A pena imposta foi de nove anos de prisão em regime inicialmente fechado.

Julgamento de Flordelis

O início do julgamento de Flordelis e outros quatro réus está programado para o dia 9 de maio. A ex-deputada e missionária é apontada como a mandante da execução, e responde por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada.

O demais acusados são: André Luiz de Oliveira (filho adotivo de Flordelis, responde por uso de documento falso e associação criminosa armada); Marzy Teixeira da Silva (filha adotiva de Flordelis, responde por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada); Rayane dos Santos Oliveira (neta biológica de Flordelis, responde por homicídio triplamente qualificado e associação criminosa armada); Simone dos Santos Rodrigues (filha biológica de Flordelis, responde por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada).