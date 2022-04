Caso Flordelis: Justiça realiza primeira parte do julgamento da morte do pastor Anderson do Carmo

Nesta terça (12), a Justiça do Rio do Janeiro realiza o júri popular do homicídio do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-deputada federal Flordelis, morto em 2019. Por conta do ao grande número de réus, a sessão precisou ser desmembrada, sendo julgados hoje três filhos da pastora, um biológico e dois afetivos, além de um PM e sua esposa. A ex-deputada Flordelis será julgada somente no dia 9 de maio.

Os crimes que serão julgados são: Homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso, associação criminosa armada e falsidade ideológica.

Em agosto de 2021, a ex-deputada Flordelis foi presa , 48 horas, após ter tido o mandato cassado, e sempre negou participação no crime. Antes de ser presa, ela fez um vídeo em que dizia que estava sendo presa por um crime que não cometeu:

Em novembro do mesmo ano, dois filhos de Flordelis foram condenados pela morte do pastor: Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas Cézar dos Santos de Souza.

Flávio dos Santos Rodrigues, acusado de atirar no padrasto, foi condenado a 33 anos e dois meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma, uso de documento ilegal e associação criminosa armada.

Já Lucas Cézar dos Santos Souza, apontado por comprar a arma do crime, foi condenado a sete anos e meio por homicídio triplamente qualificado. Sua pena foi reduzida por ter colaborado com as investigações.

Acusações

► Adriano dos Santos Rodrigues (filho biológico)

Responde por: uso de documento falso e associação criminosa armada. De acordo com a denúncia, Adriano auxiliou no episódio da carta falsa em que Lucas assumia a autoria dos disparos.

► André Luiz de Oliveira (filho afetivo)

Responde por: uso de documento falso e associação criminosa armada

Segundo a Justiça, André recebeu de Flordelis uma mensagem, em outubro de 2018, em que ela pedia ajuda para criar um plano para ajudar a matar o pastor Anderson do Carmo.

Em outra troca de mensagens, de dezembro de 2018, Flordelis conversou com o filho André Luiz de Oliveira, que escreveu: "Mãe, eu estou com a senhora. Não dá pra eu fazer muita coisa, mas estou com a senhora".

► Carlos Ubiraci Francisco da Silva (filho afetivo)

Responde por: homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada

Carlos é citado por participação no planejamento da morte.

► Marcos Siqueira Costa

Responde por: uso de documento falso e associação criminosa armada.

Segundo as investigações, o ex-policial militar Marcos teria auxiliado a esposa, Andrea, no episódio da carta falsa em que Lucas teria revelado que Mizael, outro filho adotivo de Flordelis, teria oferecido a ele um emprego e um carro em troca de um “susto” na vítima, o pastor Anderson do Carmo.

► Andrea Santos Maia

Responde por: associação criminosa e uso de documento falso.

Andrea é acusada de fraudar a carta em que Lucas confessou ter matado de Anderson do Carmo.

Próxima fase

No dia 9 de maio, na segunda sessão do júri, também a partir das 9 horas, além de Flordelis, também serão julgadas sua filha biológica Simone dos Santos Rodrigues; a neta, Rayane dos Santos Oliveira; e a filha afetiva Marzy Teixeira da Silva.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)