Flordelis fica noiva de produtor musical de 25 anos

A ex-deputada federal Flordelis, 60 anos, ficou noiva do produtor musical Allan Soares, mesmo estando presa. Por meio do perfil pessoal em uma rede social, Allan Soares, de 25 anos, atualizou o status do relacionamento nesta quarta-feira (24). Ao lado da palavra “noivo”, ele publicou um ícone de uma aliança. As informações são do Correio Braziliense.

O casal assumiu o relacionamento em fevereiro deste ano, quando Flordelis era acusada de ser a mandante do assassinato do pastor Anderson do Carmo, na época, marido dela. Mesmo com as acusações, Allan afirma acreditar que a noiva é inocente e não esconde o quanto está apaixonado. Nas frequentes postagens o produtor se declara: “É amor”.