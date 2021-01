Juiz bodybuilder quebra estereótipo e faz sucesso na web

Os músculos chamam a atenção de quem vê pela primeira vez e não dá pista sobre a profissão de Ralpho de Barros Monteiro. Isso porque, além de bodybuilder, ele é juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo. No Instagram, o professor, palestrante, escritor, bodybuilder e músico reúne mais de 55 mil seguidores.

Ralpho veio de uma família tradicional de juízes e publica conteúdos jurídicos na rede social. Mas não abre mão dos posts de quando vai à academia, à praia ou de quando toca violão. O magistrado afirmou que, atualmente, é preciso mostrar que o juiz também é um ser humano, antes de qualquer coisa.

"Nós temos hobbies, fazemos coisas; no meu caso, gosto de fisiculturismo, sou músico também. Gosto demais de postar isso", afirmou.

Ele avalia que a exposição da vida do profissional nas redes sociais não reflete sobre a qualidade do trabalho, que "são coisas independentes". Ralpho ainda salientou que esta é uma época de transição, de sair da visão mais tradicional do profissional de Direito, justamente porque se percebeu que certas atividades não caracterizam um bom ou mau profissional.