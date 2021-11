Jovem viraliza ao tentar transportar televisão em moto e deixar o objeto cair; veja

Um registro de dois jovens tentando transportar uma televisão em uma moto vem viralizando nas redes sociais desde o início da semana. Isso porque, ao tentar sair do estacionamento de um shopping na Zona Sul de João Pessoa, Juliana Gomes, que ia na garupa do veículo, deixa a TV bater em uma placa, se desequilibra e cai para trás. As informações são do Metrópoles.

Depois de comprarem o televisor de 55 polegadas e pensarem em diversas maneiras de levá-lo para casa, a dupla decidiu transportá-lo em pé, no espaço entre seus corpos, confira o momento do baque:

A jovem em questão revelou que está bem e não se machucou, e que toda a preocupação girou em torno da TV, que foi cara e deveria chegar em casa sã e salva. Mesmo com o quase acidente, os dois constinuaram transportando o objeto do mesmo jeito e na mesma moto.