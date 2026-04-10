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Jovem tem joelhos esmagados após peso de 160 kg cair em academia

Acidente durante exercício em academia é investigado como lesão corporal após falha em equipamento

Hannah Franco
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Equipamento falha e jovem é atingida por 160 kg em academia. (Reprodução/Redes sociais)

Uma jovem de 19 anos ficou gravemente ferida após um acidente durante treino em uma academia na Asa Norte, no Distrito Federal. O caso ocorreu no dia 1º de abril de 2026, quando ela realizava um exercício de musculação com carga elevada e sofreu impacto direto nos joelhos.

Identificada como Júlia Stefany Cotrim Beserra, a vítima praticava musculação regularmente desde 2024. Durante a execução da elevação pélvica, exercício que já fazia parte de sua rotina, uma carga de aproximadamente 160 quilos se soltou e atingiu suas pernas.

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Falha em equipamento é investigada

Segundo relato da jovem, o cinto utilizado para dar suporte ao exercício se desprendeu de forma repentina. Com isso, o peso deslizou e pressionou seus joelhos contra o chão com força, causando ferimentos graves.

A 2ª Delegacia de Polícia da Asa Norte investiga o caso como lesão corporal e apura se houve falha mecânica ou falta de manutenção no equipamento utilizado.

Câmeras de segurança da academia registraram o momento do acidente. Nas imagens, a jovem aparece gritando por socorro logo após o impacto, enquanto outros frequentadores correm para prestar ajuda.

Testemunhas relataram que a vítima chegou a desmaiar devido à intensidade da dor. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado pelo telefone 193 e realizou o atendimento no local.

Estado de saúde e recuperação

A jovem foi encaminhada em estado grave ao Hospital de Base, onde exames de raio-X e tomografia confirmaram fraturas em ambos os joelhos. Ela permanece sob medicação forte, incluindo morfina, e deve passar por cirurgia.

De acordo com a equipe médica, o processo de recuperação será prolongado. A expectativa é de que a paciente fique meses sem andar e afastada de atividades físicas por pelo menos um ano.

A Polícia Civil segue com as investigações e não descarta a possibilidade de falha no equipamento. A administração da academia ainda não se manifestou sobre o caso.

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