Jovem tem joelhos esmagados após peso de 160 kg cair em academia

Uma jovem de 19 anos ficou gravemente ferida após um acidente durante treino em uma academia na Asa Norte, no Distrito Federal. O caso ocorreu no dia 1º de abril de 2026, quando ela realizava um exercício de musculação com carga elevada e sofreu impacto direto nos joelhos.

Identificada como Júlia Stefany Cotrim Beserra, a vítima praticava musculação regularmente desde 2024. Durante a execução da elevação pélvica, exercício que já fazia parte de sua rotina, uma carga de aproximadamente 160 quilos se soltou e atingiu suas pernas.

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Falha em equipamento é investigada

Segundo relato da jovem, o cinto utilizado para dar suporte ao exercício se desprendeu de forma repentina. Com isso, o peso deslizou e pressionou seus joelhos contra o chão com força, causando ferimentos graves.

A 2ª Delegacia de Polícia da Asa Norte investiga o caso como lesão corporal e apura se houve falha mecânica ou falta de manutenção no equipamento utilizado.

Câmeras de segurança da academia registraram o momento do acidente. Nas imagens, a jovem aparece gritando por socorro logo após o impacto, enquanto outros frequentadores correm para prestar ajuda.

Testemunhas relataram que a vítima chegou a desmaiar devido à intensidade da dor. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado pelo telefone 193 e realizou o atendimento no local.

Estado de saúde e recuperação

A jovem foi encaminhada em estado grave ao Hospital de Base, onde exames de raio-X e tomografia confirmaram fraturas em ambos os joelhos. Ela permanece sob medicação forte, incluindo morfina, e deve passar por cirurgia.

De acordo com a equipe médica, o processo de recuperação será prolongado. A expectativa é de que a paciente fique meses sem andar e afastada de atividades físicas por pelo menos um ano.

A Polícia Civil segue com as investigações e não descarta a possibilidade de falha no equipamento. A administração da academia ainda não se manifestou sobre o caso.