Jovem tem dedo da mão necrosado após ser picado por aranha

Danilo Freitas Cutolo, de 29 anos, teve um dos dedos da mão direita necrosado após ser picado por uma aranha enquanto limpava um terreno. O jovem morador de Praia Grande, no litoral de São Paulo, foi internado na última quinta-feira (12), 42 dias após o acidente.

De acordo a mãe de Danilo, Maria de Fátima Freitas, ele se feriu enquanto limpava um terreno na cidade de Mongaguá, também no litoral paulista, no dia primeiro de outubro. No dia seguinte, o jovem passou a sentir dores e inchaço no dedo indicador direito.

"Decidi levar ele no [Hospital] Irmã Dulce. Lá, me falaram que eu tinha que ir no postinho, para de lá encaminharem ele para o hospital. Só que eu fui no postinho e me explicaram que ia demorar pelo menos três meses para transferirem o Danilo", explica Maria de Fátima.

Indignada pela demora para a transferência do filho, Maria recorreu à Secretaria de Saúde do município e conseguiu mobilizar a internação de Danilo no hospital, no qual deu entrada no dia 4 de novembro.

Na unidade, o rapaz recebeu medicação e passou por exames de sangue e eletrocardiograma. Apesar da internação, a família foi surpreendida quando, no dia 5, Danilo recebeu alta médica do hospital.

"Falaram que não tinha cirurgião para operar o dedo dele e mandaram ele para casa, com medicação e o dedo necrosado", disse a mãe.

Segundo Maria, Danilo foi admitido no hospital novamente nesta quinta-feira (12), 42 dias após o acidente. "Ele nem conseguia mais sair de casa, com tanta dor que sentia. A necrose evoluiu e já estava pegando parte da mão dele", finaliza.