Jovem surpreende namorado com buquê de flores e conquista web: 'coisa mais linda'

Uma cena romântica gravada em uma escola no interior do Ceará viralizou nos últimos dias e conquistou a web. No vídeo, um jovem surpreende o namorado com um buquê de flores na sala de aula onde o garoto estuda. O momento foi marcado por aplausos dos colegas de turma do rapaz e ganhou as redes sociais.

No vídeo que já soma mais de 2 milhões de visualizações, o namorado do estudante aproveitou ainda para deixar uma legenda apaixonada. "Primeiro buquê de muitos! Eu te amo, meu eterno 'solzinho'", escreveu.

O vídeo gerou uma onda de mensagens de apoio aos dois garotos, que receberam vários elogios nos comentários da publicação, feita no TikTok. "Gente, o mundo melhorou sim! Muito. Graças a Deus. Viva o amor", comemorou um. "Graças a Deus que existe mais gente boa de coração do que o preconceito! Viva ao amor", disse outro.