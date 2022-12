Jovem se joga do segundo andar minutos antes de casa desabar durante enxurrada; vídeo

Um jovem, que não teve identidade revelada, de 19 anos, conseguiu escapar de um desabamento após pular do segundo andar da casa em que morava minutos antes da residência desabar devido uma enxurrada. O caso aconteceu no último sábado (17), em Fervedouro, Minas Gerais, e foi registrado por um vizinho que morava ao redor.

No registro, é possível ver o garoto no segundo andar enquanto uma forte enxurrada atinge a casa. Sem conseguir sair do local, ele decide se jogar da sacada, caindo, em seguida, no telhado de um vizinho. Momentos depois, o imóvel vai abaixo. Veja:

O rapaz foi levado para o hospital municipal Santa Bárbara com alguns ferimentos na perna, mas foi liberado no mesmo dia. Randerson Martins, irmão do adolescente, disse para o Uol que estava na sala quando sentiu a casa tremer. "Nisso, as pessoas já estavam gritando. Ele tentou abrir o portão, não abriu e teve que pular o telhado. Passou uns 5 minutos, a varanda desabou", contou. A proprietária do local, Cristiane da Silva, revelou que a chuva destruiu a garagem e uma varanda que servia de puxadinho.

A Defesa Civil de Minas Gerais informou que o volume de água do córrego que passa perto da propriedade aumentou com o temporal, o que acometeu a estrutura da residência.

Chuvas em Minas Gerais

Na segunda-feira (19), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta sobre chuvas intensas em toda a região, além de ventos entre 40 e 60 km/h até terça-feira (20).

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora web Vanessa Pinheiro)