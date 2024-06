Jovem recebe alta do hospital após ser atacada com soda cáustica na rua

A jovem Isabelly Ferreira, que foi atacada na rua com soda cáustica, recebeu alta hospitalar após passar 18 dias internada. Isabelly deixou o Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina (UEL), no Paraná, no último sábado (08/06).

A vítima sofreu lesões graves dentro da boca, chegando a ficar entubada e em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Parte do peito da jovem também foi atingido pelo líquido corrosivo.

Os órgãos internos de Isabelly não foram atingidos pela soda cáustica, conforme informou a própria mãe da jovem, Regiane Ferreira, no programa Encontro da TV Globo.

Dois dias após o ataque, uma mulher identificada como Débora Custódio confessou o crime e alegou ciúmes da vítima. Ela relatou à polícia que Isabelly teria se relacionado com um ex-namorado dela. Diligências foram feitas com ajuda de imagens de câmeras de segurança. Imagens do dia 22 de maio mostram Isabelly na rua após sair da academia. Ela é atacada por uma pessoa usando uma peruca loira.

A mulher estava escondida em matagal desde o dia do crime. A Polícia Militar informou que ela foi encontrada após pedir socorro no pátio de um hotel do município e apresentou uma história incoerente, contando aos militares que era perseguida por homens. A suspeita relatou aos policiais que a substância jogada na vítima era mistura de soda cáustica com água. Ela apontou aos policiais onde comprou a substância — o hidróxido de sódio é uma base e não um ácido.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Débora Custódio por tentativa de homicídio qualificado. Os advogados dela, Jean Campos e Laís Vieira, consideraram que a representação é "exagerada" e "movida por comoção social". Eles dizem que a denúncia "carece de elementos essenciais para uma adequada representação do ocorrido" após análise dos fatos e circunstâncias.