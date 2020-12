Jovem que denunciou traficante foi assassinado com mais de dez tiros

Um rapaz de 21 anos foi executado com dez tiros na madrugada desta segunda-feira (14), dentro do seu próprio carro. Os policiais investigam se a motivação do assassinato foi acerto de contas. O crime ocorreu no Conjunto Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus (AM).

O jovem estava acompanhado de um amigo quando tudo ocorreu. Eles haviam deixando um segundo amigo em casa e seguiam para a residência da vítima, por volta das 3h15, quando um automóvel Celta bateu violentamente no carro deles. Os acusados já desceram do carro efetuando vários disparos contra a vítima.

A testemunha relatou aos policiais que precisou fingir de morto para sobreviver. Ele também contou que o rapaz vinha sendo ameaçado por ter denunciado um traficante conhecido como ‘’Ferroz”.

O carro usado pelos suspeitos foi encontrado abandonado nas imediações do local do crime.