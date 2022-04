Jovem que fingiu passar mal para não pagar conta volta a ser preso pelo mesmo motivo

Um restaurante de Palmas, no Tocantins, acionou a polícia na última quinta-feira (21) após um jovem se recusar a pagar a conta de mais de R$ 5,2 mil, em produtos e serviços. O golpista, Ruan Pamponet Costa, de 28 anos, já é conhecido da justiça e chegou a ficar preso durante três dias por fingir mal-estar para não pagar uma conta de R$ 6,2 mil em um bar da capital de Goiás. Ele tem processos em seis estados e no Distrito Federal. As informações são do Portal Metrópoles.

VEJA MAIS

Ruan deveria ficar longe de bares, prostíbulos e locais de má fama para não praticar novos calotes, conforme determinado pela juíza Maria Antônia de Faria, de Goiás, na semana passada. Sob essa condição, a magistrada concedeu a liberdade ao homem sem o pagamento de fiança, por entender que o barman não tem condições de arcar com o valor da conta.

Mas o jovem voltou a aplicar o mesmo golpe, dessa vez em um restaurante na Praia da Graciosa, um dos principais pontos turísticos de Palmas. A Polícia Militar (PM) informou que os atendentes do estabelecimento começaram a desconfiar do suspeito no momento em que ele começou a dividir os produtos com outras pessoas.

Ruan consumiu produtos de alto custo, como três garrafas de bebidas, sendo que duas delas custam R$ 1,4 mil e uma, R$ 1,5 mil.

Logo após a conta atingir o valor de R$ 5 mil, o estabelecimento decidiu pedir o pagamento parcial para continuar servindo a mesa. Porém, Ruan agiu do mesmo modo que havia feito em um bar de Goiânia.

Depois de prestar informações na delegacia, ele foi encaminhado para Casa de Prisão Provisória de Palmas.