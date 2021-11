Jovem que doaria medula para o pai é assassinado por engano

Um adolescente, de 16 anos, foi morto a tiros na noite da última quarta-feira (24) em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. Segundo a mãe, o rapaz era estudante e iria doar a medula óssea para o pai, que está fazendo tratamento de leucemia.

A família acredita que o adolescente foi confundido com o irmão mais velho, que possui várias passagens pela polícia. De acordo com as informações, os suspeitos se aproximaram do rapaz em um carro preto, fizeram os disparos e fugiram em seguida.