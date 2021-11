Jovem motociclista quase é degolada por linha com cerol

Maria Clara Souza Nolasco, de 19 anos, foi atingida por uma linha com cerol enquanto pilotava sua moto por volta das 18h da última quinta-feira (4), na capital sul mato-grossense. A técnica veterinária estava a caminho da casa do namorado quando sofreu o acidente que causou um corte em seu pescoço. As informações são do portal Campo Grande News.

A jovem sentiu alguma coisa prender no capacete e tentou se livrar do que havia ficado preso na testa. No entanto, a linha com cerol acabou descendo e atingindo o pescoço da vítima. Maria Clara conta que sentiu a região arder e desacelerou a moto. "Não entendi o que era, mas doía muito", relatou.

Foi só depois de descer da moto que a técnica veterinária se deu conta da grande quantidade de sangue que saía de seu pescoço. A jovem pediu ajuda e um rapaz que estava no local e uma moradora prestaram socorro e ligaram para os Bombeiros e para o namorado da vítima.

Maria Clara foi levada para a Santa Casa, onde recebeu 11 pontos no pescoço e mais cinco no dedo indicador da mão esquerda.

De acordo com a testemunha que entrou em contato com o namorado da vítima, os responsáveis pela pipa com cerol arrebentaram a linha e fugiram quando perceberam o acidente.