Jovem morto em confronto com a PM ostentava na web: 'Senta pros trafica'

João Victor Rodrigues da Silva, de 20 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (20), após confronto com a polícia. Ele ostentava dinheiro nas redes sociais, que seria do pagamento do resgate do sequestro de uma mulher de 50 anos. O crime aconteceu em Campo Grande (MS). As informações são do portal Campo Grande News.

O jovem teria publicado em seu perfil no Instagram um vídeo ao som da música "O 33 patrocina", que faz menção ao tráfico de drogas no Código Penal e ao PCC (Primeiro Comando da Capital). "Bandido é bandido. Otário é otário (...). O 33 patrocina então pode vim sem medo. Senta pros trafica, pros campana e os fogueteiro", diz um trecho da letra.

Ele morreu após trocar tiros com policiais do Batalhão de Choque e do Garras (Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros). O homem seria o responsável por manter refém uma mulher de 50 anos por cerca de 40 minutos na noite de sábado (18).

João Victor e um comparsa, Claudinei dos Santos de Oliveira, de 29 anos, ligaram para o marido da vítima exigindo R$ 50 mil para libertá-la. No entanto, o homem informou que tinha apenas R$ 18 mil e um relógio Rolex. A dupla aceitou a oferta e marcou encontro com o empresário. Eles chegaram a ameaçar o empresário dizendo que matariam a mulher.