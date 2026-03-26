Jovem morre após cair de cachoeira enquanto tirava fotos
Vítima de 20 anos estava em área elevada quando escorregou e bateu a cabeça em MG
Um jovem de 20 anos morreu após sofrer uma queda enquanto tirava fotos em uma cachoeira no interior de Minas Gerais. O acidente ocorreu na Cachoeira do Birel, localizada na comunidade de Brejão, zona rural de Jequitinhonha, no Vale do Jequitinhonha.
A vítima foi identificada como Nathan Barbosa Guimarães. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o jovem estava em um ponto elevado da cachoeira, a cerca de 10 metros de altura, quando escorregou e caiu. Durante a queda, ele bateu a cabeça nas rochas e não resistiu aos ferimentos.
VEJA MAIS
Equipes de resgate foram acionadas e encontraram o jovem já sem vida, caído entre pedras. Para chegar até a vítima, foi necessário o uso de técnicas de rapel.
Após a localização, o corpo foi colocado em uma maca e retirado por trilha em meio à vegetação. O resgate exigiu esforço das equipes devido às condições do terreno.
A operação teve apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, responsável pela perícia no local.
Após os procedimentos, o corpo foi liberado para velório e sepultamento, realizado na tarde do dia seguinte ao acidente. As circunstâncias da queda devem ser apuradas pelas autoridades.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA