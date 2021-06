Jovem mata a mãe e a irmã enquanto dormiam e se entrega no quartel

Um rapaz de 20 anos matou a própria mãe, de 49, e a irmã, de 13, a facadas, em Monte Azul, no norte de Minas Gerais, na madrugada desta quarta-feira (9), enquanto as vítimas dormiam. O homicida confesso está internado, pois tentou se suicidar.

O tenente Fred Cardoso, que atendeu a ocorrência, disse que “assim que ele cometeu o ato se dirigiu para o quartel da polícia dizendo que havia acabado de matar a mãe e a irmã”. Equipes foram até a casa localizada no bairro Novo Alvorada e constataram o fato.

“Uma das vítimas estava na cama e a outra, caída no chão. O rapaz disse que matou os familiares enquanto dormiam. O Samu foi até o endereço e confirmou o óbito da mãe e filha”, informou o militar.

O caso será investigado pela Polícia Civil. O suspeito disse aos militares que estava “indignado” por, segundo ele, ser apontado pela família como responsável pela separação dos pais. “Ele acreditava que tanto a mãe, quanto a irmã, o culpavam pelo término do relacionamento do casal. No entanto, não sabemos se isso procede.”