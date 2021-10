Jovem imobiliza pai para evitar que mãe seja agredida

Um jovem de 21 anos precisou imobilizar seu pai para evitar que sua mãe, ex-mulher do homem, fosse agredida. O caso aconteceu na tarde do sábado (16), na casa da própria mulher que fica em Anápolis, a 55 km de Goiânia. A Polícia Militar prendeu o suspeito e levou todos os envolvidos à Central de Flagrantes da cidade. As informações são do G1.

Segundo os registros, a mulher chamou a PM para denunciar o ex-marido, afirmando que ele estaria bêbado e ameaçando-a com uma faca. Janelas da casa foram quebradas após o homem tentar invadi-la. Antes de ser detido, ele ainda teria agredido o pai e a irmã da ex-mulher.

Ao G1, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que o homem continua preso, na manhã desta segunda-feira (18), na Unidade Prisional Regional de Anápolis.