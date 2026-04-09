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Jovem grávida perde bebê e morre após quatro visitas seguidas ao hospital; entenda

Maria passou por uma cesariana de emergência. Apesar do procedimento, a bebê não sobreviveu, e a jovem morreu pouco tempo depois.

Gabrielle Borges
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Freepik)

Uma jovem de 18 anos, grávida de sete meses, morreu nesta semana após procurar atendimento no Hospital Beatriz Ramos, em Indaial, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, em quatro ocasiões. A bebê também não resistiu.

De acordo com informações preliminares, Maria Luiza Bogo Lopes buscou ajuda médica repetidas vezes, mas não sobreviveu às complicações da gestação. Saiba mais a seguir.

O que ocorreu?

Segundo os familiares, Maria começou a sentir dores em 28 de março, um sábado. Dois dias depois, em 30 de março, ela procurou o Hospital Beatriz Ramos e foi encaminhada à ala de obstetrícia, onde recebeu medicação, soro e realizou exames de sangue e urina, que, naquele momento, apresentaram resultados dentro da normalidade.

No dia seguinte, a jovem continuava se sentindo mal e retornou ao hospital. Novamente medicada e com soro administrado, novos exames mostraram alterações, incluindo queda no número de plaquetas e alterações na urina. Apesar dos sinais, a família afirma que a equipe médica optou por não interná-la.

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Em 1º de abril, Maria apresentou melhora pela manhã, mas voltou a sentir dores no corpo e febre à tarde. Ela retornou ao pronto-socorro do Hospital Beatriz Ramos, onde recebeu medicação, permaneceu algumas horas em observação, mas não realizou novos exames. No dia 2 de abril, Maria buscou atendimento em um posto de saúde. A equipe local, segundo os familiares, se assustou com seu estado, a jovem estava apática, cansada e com manchas roxas pelo corpo.

Diante da gravidade, ela foi encaminhada com urgência, desta vez em um carro da prefeitura e acompanhada por uma enfermeira, sendo atendida imediatamente ao chegar à unidade. O Hospital Beatriz Ramos informou à família de Maria Luiza Bogo Lopes, de 18 anos, que a jovem apresentava um quadro grave de infecção generalizada, colocando em risco a vida dela e da bebê que esperava.

O médico de plantão solicitou uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santo Antônio, em Blumenau, cidade vizinha. Segundo relatos da família, ao chegar à unidade, Maria passou por uma cesariana de emergência. Apesar do procedimento, a bebê não sobreviveu, e a jovem morreu pouco tempo depois.

Hospital se pronunciou

Leia abaixo a nota completa do Hospital Beatriz Ramos.

"A Associação Beneficente Hospital Beatriz Ramos informa que, desde a ocorrência envolvendo a paciente Maria Luiza Bogo Lopes, iniciou imediatamente a adoção de todas as medidas cabíveis para o esclarecimento completo dos fatos.

O caso está sendo submetido à investigação técnica rigorosa, conduzida em conformidade com os protocolos do Conselho Federal de Medicina e do Ministério da Saúde, respeitando todos os fluxos institucionais aplicáveis.

A apuração ocorre no âmbito da Comissão Técnica Hospitalar, com análise criteriosa e detalhada, incluindo a revisão minuciosa de todo o processo assistencial desde o primeiro atendimento prestado à paciente.

O Hospital Beatriz Ramos lamenta profundamente o ocorrido e expressa sua solidariedade à família neste momento de dor. A instituição reafirma seu compromisso com a ética, a transparência e a responsabilidade, assegurando que a apuração será conduzida com a máxima seriedade."

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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