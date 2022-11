Jovem fica irreconhecível após preenchimento labial; vídeo

Já pensou ir até uma clínica, fazer um procedimento e ter uma reação indesejada? Foi exatamente o que aconteceu com Pamela Andrade, de 23 anos, que ficou irreconhecível após um preenchimento labial. A reação inesperada foi tão forte que a jovem descobriu ser portadora de uma doença rara chamada angioedema hereditário, de causa desconhecida.

O desconforto é comumente desencadeado por algum trauma, como o provocado pelo preenchimento dos lábios. A jovem descobriu que o trauma gerado pela agulha durante o preenchimento labial foi o motivo do inchaço no rosto. “Não foi o ácido hialurônico, mas sim a agulha. Não relacionei [o inchaço] com a doença. Achei que tinha ocorrido algo errado [durante o procedimento estético]”, disse Pamela em entrevista para à BBC Brasil.

Os inchaços iniciaram ainda na adolescência, mas a jovem sempre associava as ocorrências a um problema de alergia ou intolerância alimentar. “Uma vez ficou bem feia a alergia, mas sempre foi tratada como algo alimentar”, relembrou.

Quais são os sintomas da angioedema hereditário?

Os sintomas da angioedema hereditário são bastante dolorosos, como inchaço pelo corpo, dor abdominal, além de náuseas e vômitos. O inchaço também pode atingir órgãos como pâncreas, estômago e cérebro.

Assista ao vídeo de alerta: