Jovem é salvo por mochila ao levar tiro nas costas durante assalto

Um jovem, de 23 anos, foi salvo pela própria mochila após ser baleado nas costas durante um assalto na comunidade Sorocaima II, em Pacaraima, ao Norte de Roraima, nesta quinta-feira (7). Um amigo que estava com a vítima teve o aparelho celular roubado durante o crime. Até o momento ninguém foi preso.

A Polícia Militar foi notificada sobre um roubo com uso de arma de fogo próximo à região conhecida popularmente como "bica". Os agentes policiais entraram em contato com as vítimas do assalto, os dois jovens, um de 23 anos e outro de 26.

Os jovens contaram aos policiais que foram surpreendidos por três criminosos enquanto voltavam a pé para casa. Por estarem nervosos durante o assalto, as vítimas não souberam descrever as características físicas dos suspeitos do crime.

O jovem de 23 anos disse que foi baleado nas costas ao tentar correr da tentativa de assalto, mas que, por estar carregando uma mochila no momento, o projétil não perfurou o corpo dele.

Apesar disso, ele ficou com um hematoma da munição na região em que foi baleado. A outra vítima não foi baleada, mas teve o celular roubado pelos criminosos. Por não serem identificados ou reconhecidos, ninguém foi preso pelo crime.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Adna Figueira)