Jovem é morto a tiros no meio da rua por ocupantes de carro verde

Identificado como Diego Mendes de Souza, um homem de 18 anos foi morto a tiros no meio da rua em Manaus (AM), nesta quarta-feira (2). Os tiros foram disparados por ocupantes de um carro verde, modelo Gol.

Por volta das 9h30, os suspeitos abordaram Diego, que tentou fugir, mas foi perseguido e executado com 10 tiros.

Policiais e familiares da vítima foram até o local do crime. O Instituto Médico Legal (IML), também foi acionado. Peritos analisaram cena do crime e iniciaram os primeiros trabalhos de perícia no corpo da vítima.