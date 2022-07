Jovem é degolada e morta no dia do aniversário e irmã de 12 anos presencia tudo

Uma jovem chamada Beatriz de Jesus Loula foi degolada e morta pelo ex-namorado no último domingo (10), dia que completava 22 anos. O acusado do feminicídio não aceitava o fim do relacionamento de seis meses. Familiares contaram que a irmã mais nova da vítima, uma adolescente de 12 anos, presenciou todo o crime.

Segundo familiares da vítima, o acusado do crime arrombou a casa de Beatriz para cometer o crime. A tia da jovem falou que o assassino cortou a garganta de Beatriz. A vítima foi encontrada morta pela família, dentro da residencia. A mulher afirma que ela e o marido chegaram a ver o ex-namorado da vítima saindo da casa dela com uma faca na mão. Ele fugiu em uma motocicleta. Beatriz deixa um filho de 7 anos, fruto de outro relacionamento. Ele estava na casa, mas dormia quando ocorreu o crime.

Amigos de Beatriz disseram que a vítima e o ex-namorado tiveram um relacionamento de cerca de seis meses. De acordo com eles, a jovem não relatou episódios de violência durante o namoro. Porém, quando ela decidiu terminar, há cerca de 15 dias, ele não aceitou que ela se relacionasse com outras pessoas.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)