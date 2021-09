Briga por fruta termina com vítima degolada a machadadas

Uma divisão dos lucros de venda de pequis, uma fruta típica do Cerrado, terminou em assassinato na última terça-feira (21). Um homem de 58 anos foi decapitado e teve os braços arrancados, após se envolver em uma briga com o concunhado, em Nova Rosalândia, no interior de Tocantins. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com a polícia, a briga entre a vítima e o suspeito teriam começado à noite, após os dois irem para um bar dividir o ganho das vendas. No local, houve uma discussão e um dos rapazes teria atacado o outro com um machado, o decapitado e multiplicado os braços.

O suspeito teria fugido da cena do crime para se esconder em uma mata na região, mas foi capturado na quarta-feira (22) e preso. Ele irá responder por homicídio qualificado.