Jovem denuncia estupro coletivo em festa com colegas de escola quando tinha 12 anos

Uma jovem, de 24 anos, denunciou ter sido vítima de um estupro coletivo quando tinha 12 anos e foi para um festa promovida pelos colegas da escola onde estudava, em Ceilândia (DF). A vítima afirma que só teve coragem de denunciar o crime após ver um dos autores do crime em uma parada de ônibus, na última quinta-feira (30/12). As informações são do Metrópoles.

Segundo o relato, ela havia sido convidada por uma amiga para ir em uma “social” na casa de um outro colega da mesma escola. Ela conta que foi recebida no local com uma dose de cachaça logo na entrada, dada pela amiga. Em seguida, foi levada para um quarto, onde havia uma cama de solteiro e lá a deitaram. A vítima afirma que “foi estuprada por vários homens”, que “era virgem e sangrou”.

Após a violência, ela saiu do local com a amiga e foi para casa dela, onde se lavou e vestiu novamente o uniforme da escola. A mulher contou aos policiais que acredita que a colega ganhou algo para levá-la ao local, pois ela se lembra que a garota ficava na porta vigiando a entrada e saída dos homens.