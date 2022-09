Jovem de 18 anos morre ao ser pisoteado por touro durante rodeio; vídeo

Um peão de 18 anos morreu, na madrugada desta sexta-feira (23), após cair de um touro durante uma prova de montaria, no interior do Estado de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado como morte suspeita e acidental. As informações são do G1.

Thiago Francisco Perez Castilho disputava a prova na noite de quinta-feira (22/9), no Parque Permanente de Exposições e Eventos “Gilberto Moreno”, no Jardim Santa Rita. Imagens gravadas durante o evento mostram o momento em que o peão sai com o touro para a arena de competição. O animal pula algumas vezes, até que o capacete de proteção de Thiago se solta e, logo em seguida, o jovem cai no chão. Veja o momento do acidente:

Após a queda, o jovem fica desacordado no chão e a equipe entra na arena para ajudá-lo.Descontrolado, o touro passa por cima do peão. Thiago foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE) de Ribeirão Preto.

No entanto, ele não sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A Polícia Civil pediu exame do Instituto Médico Legal (IML) para investigar as causas da morte.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)