Jovem de 18 anos é baleado na cabeça depois de pisar no pé de traficante no réveillon

Um jovem de 18 anos, identificado como Kauan Galdino Florêncio Pereira, foi baleado na cabeça durante um baile funk em Queimados, na madrugada do dia 1° de janeiro, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. O incidente ocorreu após um desentendimento entre Kauan e um homem que, segundo a polícia, é um traficante conhecido na região.

De acordo com as informações, o conflito começou quando Kauan acidentalmente pisou no pé do suspeito, que se apresentou como 'De Ferro'. O traficante não reagiu bem ao incidente e exigiu que o jovem pedisse desculpas.

Testemunhas afirmam que Kauan ficou nervoso e não se desculpou, o que levou o traficante a' disparar contra a cabeça do jogador, deixando-o gravemente ferido. Além disso, o criminoso é apontado como gerente do tráfico de drogas na comunidade São Simão e está sendo procurado pela polícia.

Kauan foi levado para a UPA de Queimados, mas acabou sendo transferido para o Hospital da Posse em Nova Iguaçu. Nas redes sociais, a família do rapaz fez apelos por doação de sangue ao jovem.

A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que Kauan está internando no CTI da unidade de saúde e seu estado de saúde é considerado gravíssimo. O jovem será submetido a novos exames na manhã desta sexta-feira (3).

O caso está sendo investigado pela 55ª DP (Queimados) e o criminoso permanece foragido.



*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)