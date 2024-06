Jovem cai em poço de 25 metros e fica quatro dias preso dentro dele: 'Jurei que ia morrer'

Um jovem de 19 anos foi encontrado, na manhã desta quarta-feira (5), em um poço de 25 metros de profundidade na cidade de Santo André, em São Paulo. Segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM), a homem teria caído enquanto fazia uma trilha e passou quatro dias dentro do buraco.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Jeferson Gabriel Gomes estava sumido desde o último sábado (1º). Agentes da GM realizavam buscas próximo do local quando escutaram gritos de socorro em uma região do parque e, por isso, conseguiram localizar o homem.

“É inacreditável o que aconteceu. Foi desesperador. Eu jurava que não ia sair mais vivo de lá. Fiquei pensando na família e na minha casa”, disse Jeferson. “Fiquei durante os quatro dias gritando o mais alto que podia. Até que ontem eu escutei os guardas chegando e comecei a gritar mais. Aí conseguiram me achar no poço", completou o jovem. As informações são do Metrópoles.

Segundo a GCM, ao ser encontrado, o jovem mencionou que tinha quebrado uma das pernas. Os agentes, então, acionaram o resgate e, enquanto aguardavam sua chegada, forneceram água e comida à vítima, que estava há quatro dias sem se alimentar.

Um vídeo obtido pelo Metrópoles mostra o jovem correndo momentos antes de desaparecer no parque. Com base nessas imagens de segurança, os agentes conseguiram ter uma ideia parcial de onde o jovem poderia estar localizado, o que ajudou a restringir as buscas até encontrá-lo. Os guardas destacaram que a região onde o jovem foi encontrado era de difícil acesso, devido à alta umidade e ao excesso de lama.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou que o jovem sofreu uma fratura na perna e foi levado ao Hospital Central, localizado na cidade do ABC paulista. O caso foi registrado como encontro de pessoa no 6º Distrito Policial de Santo André.

