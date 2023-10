Bebê cai em poço de seis metros de profundidade e é resgatada quatro horas depois em Altamira

Uma bebê de 1 ano e seis meses foi resgatada com vida após cair em um poço artesiano de seis metros de profundidade, na tarde desta segunda-feira (16), em Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira, no sudoeste do Pará. A Vale do Xingu apurou que a bebê estava brincando no quintal de casa quando caiu no buraco. A mãe dela estava na cozinha e não viu o momento do acidente. O resgate durou quase quatro horas. Com informações do Confirma Notícia.

A genitora só descobriu o que tinha acontecido depois de ouvir o choro da criança. Com isso, a mulher pediu ajuda dos vizinhos para retirar a bebê de dentro do poço. Várias pessoas se mobilizaram e começaram a cavar uma vala perto do buraco.

A polícia foi acionada ao caso e comunicou o Corpo de Bombeiros para que se juntasse à operação de resgatar a vítima. Um cano de plástico improvisado foi colocado para que a menina não ficasse sem oxigênio. A todo instante os militares faziam contato com ela para saber se estava acordada.

O trabalho entrou pela noite e contou com a utilização de uma máquina retroescavadeira para cavar a vala feita ao lado do poço. Mesmo assim, um outro buraco foi aberto, para criar uma passagem entre a vala e o local onde a bebê estava. A preocupação era de que qualquer movimento brusco pudesse provocar um desmoronamento da terra e deixasse a menina soterrada.

Depois de quatro horas de trabalho no resgate da bebê, ela foi retirada do fundo do poço. As autoridades a encaminharam para um hospital, onde recebeu atendimento médico e passa bem.

A redação integrada de O Liberal solicitou uma nota do Corpo de Bombeiros e o órgão informou que o resgate da criança foi complexo e movimentou uma força-tarefa. A criança foi encaminhada ao Hospital Regional de Castelo de Sonhos.