Jornalista esfaqueado em Brasília 'está andando, empolgado e animado com a recuperação', diz boletim

O jornalista da TV Globo, Gabriel Luiz, de 29 anos, que foi esfaqueado durante um assalto na quinta-feira passada, 14, já "está andando sozinho, empolgado e animado com a recuperação", segundo informou o boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 20, pelo Hospital Brasília. "Gabriel está emocionado com o carinho de todos que torcem por sua recuperação", completa o boletim.

O repórter passou por exames de rotina, mas ainda não há previsão de alta. As visitas também não foram liberadas pela equipe médica.

Gabriel foi golpeado por dois homens às 23h15 de quinta, quando voltava de um bar, na região do Sudoeste, em Brasília. Ele levou dez facadas em várias partes do corpo como pescoço, abdômen, tórax, braço e pulso. Ele teve perfurações no estômago, no pulmão, no pâncreas e no diafragma.



Prisão e apreensão

Dois homens foram detidos pela polícia na sexta-feira, 15, acusados de esfaquear o jornalista durante tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte). Eles disseram que decidiram assaltar o jornalista porque o viram caminhando sozinho, mas alegaram que não o conhecer.



