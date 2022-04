Dois homens suspeitos de esfaquear repórter da TV Globo, Gabriel Luiz, são capturados pela polícia

Um homem de 19 anos foi preso e um adolescente de 17 foi apreendido por suspeita de esfaquear o jornalista da TV Globo, Gabriel Luiz. O repórter foi esfaqueado por dois homens na noite de quinta-feira, 14, no Distrito Federal. O jornalista foi atingido em várias partes do corpo. Ele passou por cirurgias e está internado em um hospital particular de Brasília.



A confirmação da prisão e da apreensão dos dois suspeitos foi feita pela Polícia Civil do Distrito Federal.



Estado de saúde

De acordo com os cirurgiões que atenderam o jornalista, ele tinha cerca de 10 perfurações. Os médicos trataram diversas lesões, que atingiram tórax, braços, mão, pernas e pescoço, durante a madrugada. O ferimento do abdômen foi o que mais demandou atenção, pois houve laceração nos rins e no pâncreas.

Apesar da gravidade dos ferimentos, o estado de saúde do repórter é considerado estável. Ele já acordou e falou com familiares e amigos, no hospital. Por meio de um bilhete, ele perguntou que horas eram.



Investigação

A PC informou que trabalha com a hipótese de tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) e que descarta outras linhas de investigação.

