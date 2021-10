Jornalista é presa pela segunda vez em menos de 48 horas por descumprir decisão judicial

Uma jornalista de 37 anos foi presa por desacato ao jogar um copo de cerveja no rosto de um policial militar, na madrugada da útlima terça-feira (12), em um bar da Praça Popular, em Cuiabá (MT). No final do mesmo dia, ela foi liberada durante a audiência de custódia e orientada a cumprir algumas medidas cautelares, entre as quais não frequentar festas e usar a tornozeleira eletrônica. A prisão foi registrada por populares que acompanharam a cena.

Porém, na noite da quarta-feira (13), ela foi presa novamente após ser flagrada pela Polícia Militar na mesma Praça Popular ingerindo bebida alcoólica e com a tornozeleira eletrônica desligada. De acordo com o boletim de ocorrência, a PM a abordou e informou que ela estava descumprindo a ordem judicial e, por este motivo, seria detida e conduzida até a delegacia.

Por ter descumprido a medida estabelecida em audiência de custódia, ela deverá ter os benefícios revogados e permanecer presa. As informações são do portal Confirma Notícia.