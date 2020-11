Jornalista é morto a tiros na cabeça dentro do próprio carro

O jornalista Edney Menezes, de 44 anos, foi morto a tiros no último domingo (15), por dois homens que estavam em uma moto. A vítima foi atingida por pelo menos três disparos na cabeça. Os suspeitos estão foragidos e a polícia investiga a motivação do crime. O caso ocorreu em Peixoto de Azevedo, a 691 km de Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, o assassinato foi registrado por volta das 22h30, no centro da cidade. A Polícia Militar encontrou o corpo de Edney dentro de seu carro, com as marcas de tiro na cabeça.

Os agentes solicitaram imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos, onde foi possível visualizar uma moto com duas pessoas vindo na contramão da avenida e parando próximo do veículo da vítima. No momento em que o suspeito que estava na garupa, sacou uma arma e efetuou os disparos, fugindo em seguida.

Em 2019, Edney registrou uma ocorrência por ameaça, alegando que dividia casa com algumas pessoas e que um dos moradores exigiu que ele fosse embora da residência, pois estava cansado da bagunça. No registro, o jornalista disse que temia por sua vida, já que o suspeito da ameaça era usuário de drogas.

Atualmente, o jornalista trabalhava na campanha eleitoral de Maurício Ferreira (PSDB), que foi reeleito ao cargo de prefeito nas eleições disputadas neste domingo.

A Polícia Civil não confirma que algumas destas situações possam ter motivado o crime e que o caso está em investigação. Os suspeitos estão sendo procurados pela polícia.