João de Deus é internado após sentir fortes dores no peito e fadiga

O médium João de Deus, 78 anos, passa por exames após ser internado nesta sexta-feira (23), na emergência de um hospital em Anápolis, segundo o advogado de defesa. O atendimento ocorreu após ele sentir fortes dores no peito e fadiga.

Ele passa por exames para diagnosticar o mal-estar e estabilizar o quadro de saúde. "Acabamos de ser informados pela família de que João de Deus sentiu fortes dores no peito e muita fadiga. Foi encaminhado imediatamente ao hospital para diagnóstico e estabilização. Neste momento está passando por baterias de exames", informou o advogado Anderson Van Gualberto.

Em março deste ano, ele já foi levado às pressas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com sintomas parecidos com os atuais, principalmente as dores no peito. À época, estava preso no complexo prisional de Aparecida de Goiânia.

O idoso foi condenado a mais de 60 anos de prisão por posse ilegal de arma de fogo e crimes sexuais cometidos contra mulheres, enquanto fazia atendimentos espirituais na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. João de Deus sempre negou as acusações.

Ele ficou preso por cerca de dois anos, entre 2018 e 2020, para cumprir as sentenças, mas foi solto em março deste ano para cumprir a pena em regime domiciliar pelo alto risco de contágio da Covid-19 no presídio.