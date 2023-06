Jair Bolsonaro pede desculpas após declaração de que vacinas continham grafeno: ‘Houve um equívoco"

Jair Bolsonaro (PL) pediu desculpas neste domingo, 18, por uma declaração feita no sábado, 17, em Jundiaí (SP), em um evento do partido, no qual disse que vacinas contra a covid-19 continham óxido de grafeno. O ex-presidente utilizou as redes sociais para se retratar sobre o comentário. "Houve um equívoco da minha parte. Mais uma vez lamento o falado e peço desculpas", afirmou Bolsonaro em uma suas redes sociais.

VEJA MAIS

O ex-presidente disse que a declaração foi feita por ser “entusiasta do potencial de emprego do óxido de grafeno”, o que o fez relacionar “inadvertidamente” a substância com a vacina. Bolsonaro afirmou também a relação entre o grafeno e as vacinas foi desmentida em 2011.

“Em relação a uma conversa no dia de ontem, na cidade de Jundiaí (SP), sobre a existência de óxido de grafeno na vacina de tecnologia mRNA, houve um equívoco da minha parte. Como é de conhecimento público sou entusiasta do potencial de emprego do óxido de grafeno, por isso inadvertidamente relacionei a substância com a vacina, fato desmentido em agosto de 2021. Mais uma vez lamento o falado e peço desculpas”, escreveu o ex-presidente.