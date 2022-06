Jacaré inflável causa confusão e bombeiros reclamam: 'brincadeira de mau gosto'

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Harmonia (CBV Harmonia) foi acionado depois de ser alertado sobre um animal silvestre na estrada. O caso aconteceu no município de Harmonia, no Rio Grande do Sul, que tem menos de cinco mil habitantes. Entretanto, o suposto animal era um jacaré inflável.

O grupo chegou a publicar em sua página oficial do Facebook um alerta para os moradores da cidade. Na rede social, informaram que houve o deslocamento para busca, mas que o animal não havia sido encontrado e pediu atenção para quem fosse passar pelo trecho.

Entretanto, na última quinta-feira (24), o CBV Harmonia informou na mesma página do Facebook que o caso se tratava apenas de “uma brincadeira de mau gosto”. Os bombeiros foram avisados através de uma ligação anônima. Eles também alertaram que a brincadeira poderia causar acidentes e que o caso foi encaminhado para as autoridades competentes.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)