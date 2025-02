Irmãos gêmeos de 1 ano morrem afogados em piscina

Dois irmãos gêmeos de 1 ano morreram afogados na piscina de uma residência no bairro Santa Rosa, em Ubá, Minas Gerais. A Polícia Militar informou que, ao chegar no local, os socorristas do SAMU já haviam confirmado a morte das crianças, que foram encontradas sem vida dentro da piscina.

Uma mulher de 37 anos, responsável pelos gêmeos desde o nascimento devido ao envolvimento da mãe biológica com drogas, relatou que por volta das 8h, os viu dormindo e retornou para descansar. Tempo depois, a mulher foi acordada pelo filho de 6 anos, que pediu leite. Ao ir até a cozinha, sentiu falta das crianças.

Após procurar pelos meninos, a mulher os viu boiando na piscina e, com a ajuda da filha mais velha, de 17 anos, tirou as vítimas da água e tentou reanimá-las até a chegada do resgate. Conforme o Samu, os socorristas realizaram manobras de ressuscitação por cerca de 40 minutos, mas não houve sucesso.

A PM também informou que a responsável foi levada ao hospital devido ao abalo emocional, prestou depoimento na delegacia e foi liberada. Além disso, a mulher também teve o celular apreendido.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado e que o delegado responsável, Diogo Abdo Jorge, abriu um inquérito. Diligências foram realizadas e exames periciais solicitados. As apurações continuam.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)