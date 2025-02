Motorista morre afogado após carro perder o controle e cair em rio

Um homem de 36 anos morreu após o carro que conduzia colidir com um veículo estacionado e cair da ponte do Rio Caveiras, em Lages, Santa Catarina. O acidente aconteceu na manhã do último domingo (9), próximo da antiga BR-2, no interior do município.

Segundo testemunhas, o motorista, que dirigia um Celta, colidiu lateralmente com um Uno que estava estacionado. Após a colisão, o Celta caiu da ponte, ficando parcialmente submerso com as rodas para cima. Populares conseguiram retirar o homem do veículo.

VEJA MAIS

Equipes de resgate encontraram a vítima em parada cardiorrespiratória e tentaram reanimação, mas a morte foi confirmada no local pelo médico do SAMU. Os bombeiros informaram que não havia mais ninguém no carro.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)