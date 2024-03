Irmãos Brazão são transferidos de Brasília para presídios separados e sigilosos

Os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, implicados nas investigações sobre as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018, foram realocados de Brasília. O delegado Rivaldo Barbosa, suspeito de obstruir as investigações, permanece detido na Penitenciária Federal de Brasília, uma instalação de segurança máxima.

Os presídios para onde os três serão levados não serão divulgados, conforme informado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por questões de segurança.

Inicialmente, no último domingo (25), os três suspeitos foram transferidos do Rio de Janeiro para Brasília. Antes de serem encaminhados à Penitenciária Federal da capital, eles foram submetidos a exames no Instituto Médico Legal (IML).

Os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, juntamente com o delegado Rivaldo Barbosa, tiveram mandados de prisão preventiva emitidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). (Com informações do g1 nacional)